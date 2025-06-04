Бастрыкин заинтересовался ставшим аварийным после капремонта домом в Екатеринбурге

– отмечается в сообщении информационного центра СКР.

«В сети сообщается о том, что профильными структурами выделено около 14 миллионов рублей на проведение капитального ремонта. Однако спустя непродолжительное время после выполнения работ строение, пригодное для дальнейшего проживания, было признано аварийным и расселено»,