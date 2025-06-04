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Бастрыкин заинтересовался ставшим аварийным после капремонта домом в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с домом на улице Щорса в Екатеринбурге, который после капитального ремонта стал непригодным для проживания.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash сообщалось, что всех жильцов трёхэтажного аварийного дома расселили, выплатив компенсации. После этого, по данным ресурса, в уже расселённом доме стали жить мигранты. Они якобы снимают квартиры за «копейки». Это стало беспокоить жильцов соседних домов.
Однако законность проживания иностранных граждан не единственное, что волнует соседей. Они также рассказали ресурсу, что из листовок, который разнёс неизвестный по подъездам, они узнали, что этот дом хотят снести ради строительство нового дома высотой 24 этажа. По их словам, в листовках помимо информации о планах по возведению многоэтажки было приглашение на собрание по присоединю к территории трёхэтажного дома на Щорса, 23А неразмежёванной части двора, на которой раньше находилась баскетбольная площадка. Голосовать, со слов жильцов, никто не стал, но заявление передали в земельный комитет, после чего спортивную площадку снесли.
Люди рассказывают, что, когда они позвонили по этому поводу в ЖКО, им заявили, что площадку вернут, но этого так и не произошло. Теперь соседи уверены, что спортивную площадку убрали, чтобы занять освободившееся место для строительства будущего «человейника».
Из-за вероятного сноса аварийного дома и планируемого строительства нового здания люди теперь переживают, что их дома могут пострадать.
В информационном центре СК сообщается, что по данному факту в Свердловской области было возбуждено уголовное дело. Доклад о его ходе и результатах предоставят главе ведомства.
«В сети сообщается о том, что профильными структурами выделено около 14 миллионов рублей на проведение капитального ремонта. Однако спустя непродолжительное время после выполнения работ строение, пригодное для дальнейшего проживания, было признано аварийным и расселено»,
– отмечается в сообщении информационного центра СКР.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash сообщалось, что всех жильцов трёхэтажного аварийного дома расселили, выплатив компенсации. После этого, по данным ресурса, в уже расселённом доме стали жить мигранты. Они якобы снимают квартиры за «копейки». Это стало беспокоить жильцов соседних домов.
Однако законность проживания иностранных граждан не единственное, что волнует соседей. Они также рассказали ресурсу, что из листовок, который разнёс неизвестный по подъездам, они узнали, что этот дом хотят снести ради строительство нового дома высотой 24 этажа. По их словам, в листовках помимо информации о планах по возведению многоэтажки было приглашение на собрание по присоединю к территории трёхэтажного дома на Щорса, 23А неразмежёванной части двора, на которой раньше находилась баскетбольная площадка. Голосовать, со слов жильцов, никто не стал, но заявление передали в земельный комитет, после чего спортивную площадку снесли.
Люди рассказывают, что, когда они позвонили по этому поводу в ЖКО, им заявили, что площадку вернут, но этого так и не произошло. Теперь соседи уверены, что спортивную площадку убрали, чтобы занять освободившееся место для строительства будущего «человейника».
Из-за вероятного сноса аварийного дома и планируемого строительства нового здания люди теперь переживают, что их дома могут пострадать.
В информационном центре СК сообщается, что по данному факту в Свердловской области было возбуждено уголовное дело. Доклад о его ходе и результатах предоставят главе ведомства.
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Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
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04 июня 2025