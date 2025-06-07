В Невьянский суд вернулось дело о прошлогоднем ДТП с участием юных хоккеистов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В январе 2024 года в районе Верх-Нейвинска в аварию угодил автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, возвращавшуюся из Челябинска после соревнований. В результате ДТП несколько человек погибли, а один из юных хоккеистов впал в кому.В автобусе на момент аварии находились 18 детей в возрасте 15-16 лет, тренер и водитель. По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что у автобуса во время движения лопнуло колесо и водитель утратил над ним контроль. Автобус выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате ДТП водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Тренер детской команды скончался в машине «Скорой». Несколько детей получили травмы различной степени тяжести, один из юных хоккеистов даже находился в коме, но позже пошёл на поправку.После трагедии началась масштабная проверка исполнения законодательства о безопасности перевозки детей, а также технического состояния автобуса. В рамках расследования обвинения были предъявлены водителю автобуса Игорю Миненко по части 5 статьи 264 УК РФ, владельцу автобуса Евгению Лобову — по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ, а механику Максиму Адиеву —по части 3 статьи 266 УК РФ.В апреле 2025 года Невьянский городской суд при подготовке к рассмотрению уголовного дела вынес постановление о передаче дела в Новоуральский городской суд по территориальной подсудности. Такое решение было принято, так как наиболее тяжкое преступление — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — вменяется владельцу автобуса, и оно было совершено на территории Новоуральского городского округа. Согласно УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, дело рассматривает суд, в чьей подсудности совершено наиболее тяжкое из них.Однако защита обвиняемых обжаловала это постановление в апелляционном порядке. Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и отменил решение суда первой инстанции. В результате уголовное дело возвращено в Невьянский городской суд для нового рассмотрения со стадии подготовки к судебному заседанию. Теперь суду предстоит вновь рассмотреть обстоятельства трагедии и дать правовую оценку действиям всех фигурантов дела. Общественность и родственники погибших внимательно следят за развитием ситуации.