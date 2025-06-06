В Асбесте мужчину осудили за неоднократное нарушение административных ограничений

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Асбестовский городской суд вынес приговор местному жителю, неоднократно нарушившему установленные судом ограничения административного надзора. Мужчина систематически нарушал установленный ему режим, в том числе появлялся в общественных местах в ночное время в состоянии опьянения.По данным прокуратуры Свердловской области, надзор за осуждённым был установлен решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга ещё в апреле 2018 года на срок восемь лет. Он включал запрет на нахождение вне места жительства с 22:00 до 6:00. Однако в сентябре и ноябре 2024 года мужчина оказывался в общественных местах города Асбест в запрещённое время, при этом дважды был задержан в состоянии алкогольного опьянения.Такие действия были квалифицированы как неоднократное несоблюдение административных ограничений, сопряжённое с совершением правонарушений, угрожающих общественному порядку и безопасности. В итоге мужчину признали виновным по части 2 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.С учётом всех обстоятельств дела, включая смягчающие, суд назначил наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. Однако, согласно части 2 статьи 53.1 УК РФ, мера была заменена на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы осуждённого в доход государства.Приговор вступил в законную силу. Надзор за его исполнением продолжит осуществлять прокуратура.