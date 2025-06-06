Свердловское Минприроды обязали защитить более 80 памятников природы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Нижнетагильской природоохранной прокуратуры. Согласно этому решению, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязано разработать предложения по установлению охранных зон для 85 памятников природы регионального значения.Нарушения законодательства были выявлены в ходе проверки, проведённой прокуратурой в Горнозаводском и Северном управленческих округах. Ведомство установило, что Минприроды не выполнило свою обязанность по внесению соответствующих предложений в региональное правительство, в результате чего природные объекты долгие годы оставались без должной правовой охраны. В список входят известные памятники природы на берегах реки Чусовая, такие как Камень «Омутной», Камень «Дыроватый» и Камень «Олений». Эти участки подвержены серьёзной рекреационной нагрузке, и отсутствие охранного статуса фактически подвергало их угрозе разрушения.С учётом выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием устранить бездействие ведомства. Суд встал на сторону надзорного органа (и, по сути, на сторону уральской природы) и возложил на Минприроды обязанность в кратчайшие сроки представить в Правительство Свердловской области разработанные предложения по установлению охранных зон. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.Установление охранных зон позволит обеспечить сохранность уникальных природных комплексов и регулировать хозяйственную деятельность на прилегающих территориях.