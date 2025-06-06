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В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с тяжёлой формой тромбоэмболии лёгочной артерии

19.26 Среда, 11 июня 2025
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
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Врачи Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга спасли 77-летнего мужчину, у которого была диагностирована тромбоэмболия лёгочной артерии. Об этом сообщают официальные ресурсы областного Минздрава.

Пожилому мужчине стало плохо прямо на улице. Прохожие вызвали «Скорую», и бригада медиков экстренно доставила пациента в приёмный покой ГКБ №1. По словам врачей, свердловчанин находился в критическом состоянии: наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность и признаки шока. Ему немедленно была начата кислородная поддержка.

Оперативные исследования подтвердили диагноз, и пациент был срочно переведён в реанимацию, где специалисты провели тромболизис — процедуру введения специального препарата, растворяющего опасный тромб. Уже спустя сутки состояние мужчины заметно улучшилось. Сейчас он находится в кардиологическом отделении и готовится к выписке.

Нет сомнений, что именно оперативная реакция бригады скорой помощи и слаженная работа сотрудников больницы сыграли решающую роль в спасении жизни пациента. В ЦГКБ №1 отмечают, что только за первые четыре месяца текущего года в их кардиологическом отделении успешно проведено восемь тромболизисов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:05 Инспектору ДПС из Верхней Пышмы назначили наказание за взятку
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