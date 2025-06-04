Прокуратура требует от РЖД установить пандус на вокзале Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Нижнетагильская транспортная прокуратура направила в суд иск к ОАО «Российские железные дороги» с требованием оборудовать центральный вход на вокзал станции Нижний Тагил наружным пандусом для маломобильных граждан. Основанием стало выявленное нарушение законодательства о социальной защите инвалидов и других маломобильных групп населения.Проверка, проведённая в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — филиале ОАО «РЖД», — показала, что на главном крыльце вокзала по-прежнему отсутствует удобный и безопасный подъём для людей с ограниченными возможностями. Это препятствует их свободному доступу в здание и нарушает их законные права.Как сообщили в прокуратуре, ещё в феврале текущего года транспортный прокурор направил представление в адрес руководства дирекции с требованием устранить нарушение. Однако за прошедшие месяцы РЖД так и не предприняло необходимых мер по обустройству пандуса.В связи с этим в Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила было направлено исковое заявление с требованием обязать ОАО «РЖД» обеспечить доступность объекта транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан. Надзорное ведомство подчёркивает, что выполнение этих норм является неотъемлемой частью государственной политики в сфере социальной защиты и недопустимо откладывать их реализацию.В случае удовлетворения иска, РЖД придётся в кратчайшие сроки оборудовать центральный вход вокзала современным и безопасным пандусом, соответствующим требованиям доступной среды.