Прокурор запросил 4 года колонии для одного из основателей «Смысловых галлюцинаций»

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге закончились прения сторон по делу Владимира Бурдина, одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации».Гособвинитель запросил для него 4 года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. Напомним, музыкант обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».«Государственный обвинитель предоставил доказательства того, что обвиняемый 11 ноября 2024 года в процессе распития алкогольных напитков на кухне в квартире, расположенной в доме по ул. Энергостроителей г. Екатеринбург, в ходе словесного конфликта из личных неприязненных отношений умышленно нанес своему знакомому удар хозяйственным ножом в область живота, причинив ему “колото-резаную” рану в области передней брюшной стенки. После чего потерпевший был госпитализирован в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении ведомства.Сторона защиты настаивает на оправдательном приговоре, добавили в телеграм-канале судов Свердловской области. Как сообщается, следующее заседание по уголовному делу назначено на 1 июля, на нем Бурдину будет предоставлено последнее слово.