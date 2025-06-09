Свердловчанка отсудила у управляющей компании 45 тысяч за плохое качество горячей воды

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жительница Каменска-Уральского через суд добилась компенсации за некачественную воду в доме. Правда, суд удовлетворил ее требования частично.Женщину не устроило качество воды и она «вступила в длительную переписку с коммунальщиками», пишет телеграм-канал судов Свердловской области. Между тем, общение с коммунальщиками и поставщиком ресурсов не принесло результата, и женщина обратилась в суд. Она потребовала, в том числе, сделать перерасчёт за услугу.Назначенная судом экспертиза показала, что вода «портится» при нагревании. «Суд назначил независимую экспертизу, которой было установлено, что лишь холодное водоснабжение на входе в дом и в квартиру потребителя соответствует санитарным нормам. При нагреве воды в тепловом пункте и подаче её в квартиры жильцов химические свойства жидкости менялись в худшую сторону», — рассказали в канале судов. Эксперты зафиксировали нарушение показателей «по запаху и цвету».В итоге суд обязал управляющую компанию в течение трёх месяцев устранить недостатки качества горячей воды. Также в пользу женщины взыскали компенсацию морального вреда — 30 000 рублей и штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке — 15 000 рублей.Между тем, исковые требования к водоснабжающей организации были оставлены без удовлетворения.