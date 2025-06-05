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У поставщика школьного питания после массового отравления в Екатеринбурге нашли нарушения
Фото: Вечерние ведомости
На екатеринбургского поставщика школьного питания оформлены протоколы об административной ответственности, сообщает управление Россельхознадзора.
Речь о предприятии «ГлобусРесурс», которое поставляло продукты в школу №178. Напомним, в апреле там отравились 24 ученика и два преподавателя.
«В ходе проверки установлено, что лишь на часть реализованной ООО “ГлобусРесурс” молочной продукции, поставленной в МАОУ СОШ № 178, оформлены ветеринарные сопроводительные документы, а на другую часть отсутствуют ветеринарные сертификаты. Данные факты не позволяют установить происхождение пищевой продукции, а также ее прослеживаемость, качество и безопасность», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Также проверка показала, что на предприятии не заполняют журналы, где должны быть указаны условия хранения продукции. «Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов предприятием не проводится. Кроме того, допускается совместное хранение мясной и рыбной продукции, что является нарушением Технических регламентов Таможенного союза», — добавили в ведомстве.
6 июня в адрес предприятия было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении должностных лиц, а также юрлица были оформлены протоколы об административных правонарушениях. В ведомстве уточнили, что нарушителям грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.
Напомним, после массового отравления следователи возбудили уголовное дело. Предприятие оказывает услуги питания и в других школах региона.
Речь о предприятии «ГлобусРесурс», которое поставляло продукты в школу №178. Напомним, в апреле там отравились 24 ученика и два преподавателя.
«В ходе проверки установлено, что лишь на часть реализованной ООО “ГлобусРесурс” молочной продукции, поставленной в МАОУ СОШ № 178, оформлены ветеринарные сопроводительные документы, а на другую часть отсутствуют ветеринарные сертификаты. Данные факты не позволяют установить происхождение пищевой продукции, а также ее прослеживаемость, качество и безопасность», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Также проверка показала, что на предприятии не заполняют журналы, где должны быть указаны условия хранения продукции. «Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов предприятием не проводится. Кроме того, допускается совместное хранение мясной и рыбной продукции, что является нарушением Технических регламентов Таможенного союза», — добавили в ведомстве.
6 июня в адрес предприятия было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении должностных лиц, а также юрлица были оформлены протоколы об административных правонарушениях. В ведомстве уточнили, что нарушителям грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей.
Напомним, после массового отравления следователи возбудили уголовное дело. Предприятие оказывает услуги питания и в других школах региона.
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