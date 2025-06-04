Роспотребнадзор: в Свердловской области нет безопасных водоемов для купания

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области нет безопасных водоемов для купания, напомнили в управлении Роспотребнадзора.В ведомстве уточнили, что использование водных объектов для купания разрешено только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.«Однако на сезон 2025 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники (арендаторы) зон рекреаций не обращались в Управление Роспотребнадзора за их получением», — сообщили в ведомстве.Там добавили, что санврачи проверяют качество воды на 66 водоемах региона.«По данным на 10 июня 2025 года: 46,8% проб не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям; 7,1% – по микробиологическим и 4,2% – по паразитологическим показателям», — добавили в управлении.