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Роспотребнадзор: в Свердловской области нет безопасных водоемов для купания
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области нет безопасных водоемов для купания, напомнили в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что использование водных объектов для купания разрешено только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
«Однако на сезон 2025 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники (арендаторы) зон рекреаций не обращались в Управление Роспотребнадзора за их получением», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что санврачи проверяют качество воды на 66 водоемах региона.
«По данным на 10 июня 2025 года: 46,8% проб не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям; 7,1% – по микробиологическим и 4,2% – по паразитологическим показателям», — добавили в управлении.
В ведомстве уточнили, что использование водных объектов для купания разрешено только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
«Однако на сезон 2025 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники (арендаторы) зон рекреаций не обращались в Управление Роспотребнадзора за их получением», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что санврачи проверяют качество воды на 66 водоемах региона.
«По данным на 10 июня 2025 года: 46,8% проб не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям; 7,1% – по микробиологическим и 4,2% – по паразитологическим показателям», — добавили в управлении.
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