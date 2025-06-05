Дело о «дискредитации ВС» архитектора Полины Ивановой пересмотрят

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд постановил пересмотреть дело архитектора Полины Ивановой, которая ранее была оштрафована по статье о «дискредитации ВС».Напомним, ранее Ленинский суд Екатеринбурга назначил Ивановой штраф 40 тыс. рублей. Областной суд отправил дело по подведомственности в Верх-Исетский суд, пишет телеграм-канал It's My City.Полину Иванову задержали в апреле, она должна была читать лекцию «Вся история Екатеринбурга за один час» в баре «Самоцвет», однако в итоге мероприятие было сорвано. Поводом стали посты в её соцсетях, опубликованные более трёх лет назад. Как уточнили в пресс-службе суда, в феврале 2022 года Полина Ивановаопубликовала в соцсети два поста, «публикации были доступны неопределённому кругу лиц, были отмечены лайками и репостами». В апреле этого года сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области «обнаружили посты». На активистку составили протокол по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии).Позже жалобу подал защитник Ивановой, он просил отменить постановление и прекратить производство по делу. «Свердловский областной суд, проверив материалы дела и доводы жалобы, отменил постановление Ленинского районного суда г. Екатеринбурга и направил дело на рассмотрение по подведомственности в Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга, так как правонарушение было выявлено на территории этого района», — сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.Полина Иванова является сооснователем арх-группы Podelniki, которая занимается защитой культурного наследия Екатеринбурга.