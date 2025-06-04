Глава СКР заинтересовался делом таксиста, избившего другого водителя в Екатеринбурге

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Глава СКР запросил доклад по уголовному делу водителя такси, который, как сообщают в СМИ, избил другого водителя из-за замечания.Напомним, по информации портала Е1, это произошло днём 8 июня у аэропорта Кольцово. Водитель ехал с семьёй на дачу и поворачивал в сторону садов. При этом машина такси, как сообщается, перегородила правую полосу. Водитель сделал таксисту замечание, после чего тот проявил агрессию. По данным издания, он душил пострадавшего, бил по лицу, а также «сел сверху и требовал извиниться». У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и лицевой кости.Следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает телеграм-канал СКР.