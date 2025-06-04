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Глава СКР заинтересовался делом таксиста, избившего другого водителя в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Глава СКР запросил доклад по уголовному делу водителя такси, который, как сообщают в СМИ, избил другого водителя из-за замечания.
Напомним, по информации портала Е1, это произошло днём 8 июня у аэропорта Кольцово. Водитель ехал с семьёй на дачу и поворачивал в сторону садов. При этом машина такси, как сообщается, перегородила правую полосу. Водитель сделал таксисту замечание, после чего тот проявил агрессию. По данным издания, он душил пострадавшего, бил по лицу, а также «сел сверху и требовал извиниться». У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и лицевой кости.
Следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает телеграм-канал СКР.
Напомним, по информации портала Е1, это произошло днём 8 июня у аэропорта Кольцово. Водитель ехал с семьёй на дачу и поворачивал в сторону садов. При этом машина такси, как сообщается, перегородила правую полосу. Водитель сделал таксисту замечание, после чего тот проявил агрессию. По данным издания, он душил пострадавшего, бил по лицу, а также «сел сверху и требовал извиниться». У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и лицевой кости.
Следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщает телеграм-канал СКР.
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