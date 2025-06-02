В службе авиационной охраны Нижнесергинского района разразился коррупционный скандал

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дочь начальника Нижне-Сергинского участка ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» с нарушением закона была принята на должность лесовода. При этом, она получала зарплату, фактически не выполняя трудовые обязанности, — утверждает облпрокуратура.Данные факты были установлены после прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательств. При этом прокуратура района выявила, что в период с апреля по октябрь 2024 года дочь начальника Нижне-Сергинского участка учреждения числилась на должности лесовода, находясь в прямом подчинении отца. Однако начальник участка не сообщил о конфликте интересов, что является нарушением закона о противодействии коррупции. Кроме того, было установлено, что дочь фактически не выполняла свои трудовые обязанности, но при этом получила свыше 226 тысяч рублей заработной платы.По результатам проверки прокуратура внесла представление директору учреждения, а начальнику участка объявлен выговор. Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования, и по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование находится на контроле прокуратуры.