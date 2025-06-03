В Свердловской области почти на 50% вырос спрос на организацию праздников

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области спрос на организацию праздников и различных мероприятий вырос за год на 47%. Такие данные приводят аналитики «Авито Услуг».Особенно заметен рост интереса к комплексным услугам профессиональных флористов, оформителей, организаторов праздников «под ключ».«Наибольшими темпами в регионе растет спрос на кейтеринговые услуги: желание отдать готовку на аутсорс выросло почти в 3 раза, что говорит о растущей популярности формата “готовых решений” в организации мероприятий», — отмечают в компании.Также среди свердловчан заметно вырос спрос на профессиональную фото- и видеосъемку (на 13%), а количество объявлений в сегменте событийных услуг на платформе выросло на 33%.Для успешного ведения бизнеса на этом динамичном рынке требуется сеть специалистов в области декора, флористики и дизайна, база ведущих, актеров, режиссеров и музыкальных коллективов. Также в приоритете профессиональные команды ивент-менеджеров, партнерские отношения с продакшн-студиями и прокатными компаниями.«В современном мире событийный бизнес – это не просто организация праздников, это целая индустрия, где каждый специалист должен быть профессионалом своего дела, а каждая деталь имеет значение», – отмечает руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» «Авито услуг» Александр Семочкин.По оценке эксперта, в целом объем событийного рынка России достиг 280 млрд рублей.