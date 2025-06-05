В Екатеринбурге экс-преподаватель лишился 3 млн после звонков от «коллеги», «ФСБ» и «Центробанка»

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге бывший преподаватель перевел мошенникам почти 3 млн рублей. Несколько дней пенсионеру звонили то якобы из «ФСБ», то «сотрудники Госуслуг», то из «руководства Банка России». А началось все со звонка от «бывшего коллеги». О схеме обмана рассказали в полиции Екатеринбурга.«"Бывший коллега" сообщил собеседнику о повышении пенсии и необходимости лично обратиться по этому вопросу в "Пенсионный фонд", где его будет ожидать "представитель", который проводит в "нужный" кабинет. При этом звонивший добавил, что для этого необходимо подтвердить запись и назвать номер электронной очереди. Затем заявитель продиктовал неизвестному код, который ему пришел по смс», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.После того, как мошенник получил код, звонок оборвался, но история на этом не закончилась. На телефон мужчины пришло уведомление: «В системе госуслуг в вашем аккаунте зафиксирована подозрительная активность. Если вы не осуществляли вход в личный кабинет, свяжитесь с интернет-приемной по одному из указанных номеров». Экс-преподаватель позвонил по номеру из этого сообщения, ему ответила неизвестная, которая представилась «сотрудником службы безопасности Госуслуг». Она предупредила мужчину, что с ним вскоре свяжутся «представители Центробанка и МВД». Затем, как отмечают в полиции, началась карусель звонков от лже-специалистов.«Потерпевшему позвонил "сотрудник ФСБ" и сообщил о том, что "дело очень серьезное", и с телефона мужчины осуществлена попытка перевода 150 тысяч рублей "военнослужащему вооруженных сил вражеского государства". Затем лжечекист сообщил пенсионеру, что он находится под уголовной ответственностью и должен соблюдать тайну, и даже заставил произнести фразу: "Я даю свое согласие на неразглашение всех тайн, связанных с этим делом"», — рассказывают в УМВД.Мужчине позвонил даже «заместитель председателя Центробанка по вопросам финансовой безопасности», тоже, конечно, ненастоящий.В полиции уточняют, что бывший преподаватель получал такие звонки с 30 мая по 6 июня. «Злоумышленники требовали от гражданина озвучить номера счетов, данные банков, клиентом которых он является, а также проценты по счетам и вкладам. В итоге, кибераферисты заставили пенсионера обналичить все свои сбережения, а денежные средства перевести на указанные ими "безопасные счета"», — рассказали в УМВД.Мужчина, как утверждается, знал о разных мошеннических схемах, но признался, что в этой ситуации «на него было оказано беспрецедентное психологическое давление». Он перевел мошенникам 2 миллиона 915 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело. В каком именно вузе преподавал потерпевший, в полиции не уточнили.