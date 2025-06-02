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В Екатеринбурге состоялся благотворительный забег «Ural Legal Run-2025»
Фото: благотворительный фонд «Дети России»
В Екатеринбурге состоялся благотворительный забег «Ural Legal Run-2025». Собранные средства направят подопечным фонда «Дети России».
«Региональный забег – часть большого проекта, который объединяет юристов всего мира. Продемонстрировать, как важен спорт и здоровый образ жизни, и помочь детям – для этого мероприятие проводится с 2014 года», — говорят в фонде.
Забег состоялся в ЦПКиО им. В.В.Маяковского, в нем приняли участие около 500 спортсменов, которые представляли 20 компаний, а также профильные вузы. Впрочем, по традиции в забеге участвовали не только юристы, но и все неравнодушные горожане.
«Признательны участникам, которые меняют строгие деловые костюмы на спортивные. С улыбкой, азартом, огромным зарядом позитива проходят дистанции. Ваш добрый посыл отзывается теплом в сердцах детей и их родных», — отметила директор фонда Юлия Нутенко.
В ходе «Ural Legal Run» собрано 712 000 рублей, средства направлены шести подопечным, сообщили в благотворительном фонде.
«Региональный забег – часть большого проекта, который объединяет юристов всего мира. Продемонстрировать, как важен спорт и здоровый образ жизни, и помочь детям – для этого мероприятие проводится с 2014 года», — говорят в фонде.
Забег состоялся в ЦПКиО им. В.В.Маяковского, в нем приняли участие около 500 спортсменов, которые представляли 20 компаний, а также профильные вузы. Впрочем, по традиции в забеге участвовали не только юристы, но и все неравнодушные горожане.
«Признательны участникам, которые меняют строгие деловые костюмы на спортивные. С улыбкой, азартом, огромным зарядом позитива проходят дистанции. Ваш добрый посыл отзывается теплом в сердцах детей и их родных», — отметила директор фонда Юлия Нутенко.
В ходе «Ural Legal Run» собрано 712 000 рублей, средства направлены шести подопечным, сообщили в благотворительном фонде.
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