Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге состоялся благотворительный забег «Ural Legal Run-2025». Собранные средства направят подопечным фонда «Дети России».«Региональный забег – часть большого проекта, который объединяет юристов всего мира. Продемонстрировать, как важен спорт и здоровый образ жизни, и помочь детям – для этого мероприятие проводится с 2014 года», — говорят в фонде.Забег состоялся в ЦПКиО им. В.В.Маяковского, в нем приняли участие около 500 спортсменов, которые представляли 20 компаний, а также профильные вузы. Впрочем, по традиции в забеге участвовали не только юристы, но и все неравнодушные горожане.«Признательны участникам, которые меняют строгие деловые костюмы на спортивные. С улыбкой, азартом, огромным зарядом позитива проходят дистанции. Ваш добрый посыл отзывается теплом в сердцах детей и их родных», — отметила директор фонда Юлия Нутенко.В ходе «Ural Legal Run» собрано 712 000 рублей, средства направлены шести подопечным, сообщили в благотворительном фонде.