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Надеждинский завод в Серове направит на экологические проекты больше 5 млрд рублей

13.06 Вторник, 10 июня 2025
Фото: пресс-служба Надеждинского металлургического завода
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Надеждинский металлургический завод направит на экологические проекты свыше 5 млрд рублей до 2030 года, рассказали в пресс-службе предприятия.

Общий объем инвестиций в программу повышения экологической эффективности составит 5,6 млрд рублей. Особое внимание уделят серогазоочистке. Как уточнили в пресс-службе, новая система будет очищать выбросы от серы более чем на 95%.

«Приоритетный проект экологической программы – строительство серогазоочистки в агломерационном цехе. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Сегодня здесь завершается этап строительства основных корпусов, установлено крупногабаритное оборудование очистного комплекса, выполнена черновая отделка помещений», — рассказали на предприятии.

Там уточнили, что агломерационный цех – самый первый в производственной цепочке завода. Там руду превращают в мелкий порошок, добавляют к ней железный концентрат, смешивают с коксом и известняком и расплавляют на агломерационной машине. В результате получают окускованное спеченное сырье для доменного цеха, которое необходимо для выплавки качественного чугуна.

Специалисты отмечают, что вопрос утилизации диоксида серы стоит перед всеми металлургическими предприятиями, где используется первичное рудное сырье. «Современные технологии позволяют улавливать и утилизировать диоксид серы, выделяемый при агломерации руды, превращая его в серную кислоту или, в результате нейтрализации, в гипс, — комментирует главный инженер предприятия Владимир Чертовиков. — Концентрация диоксида серы в дымовых газах нашего аглоцеха низкая и не подходит для получения серной кислоты, соответствующей ГОСТу, поэтому был выбран метод мокрой известняковой очистки».

За период работы агломерационного цеха (с 1946 года) было проведено четыре экологических реконструкции, сейчас проводят пятую с учётом современных требований.

Также в рамках экопрограммы завод завершает строительство двух водоочистных комплексов. Предприятие планирует в будущем перейти на замкнутый контур водоснабжения, который, как сообщается, позволит исключить подпитку и сброс воды в водоемы.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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