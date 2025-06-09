Из Екатеринбурга можно будет поехать в Пхеньян прямым поездом

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Прямой поезд Пхеньян – Москва будет делать остановку в Екатеринбурге.Напомним, железнодорожное сообщение между КНДР и РФ было приостановлено пять лет назад. Накануне в РЖД сообщили, что прямое сообщение возобновляют с 17 июня.«По согласованию с министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском», — сообщает телеграм-канал РЖД.Там уточнили, что в сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц:- из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца (с прибытием в столицу России 11 и 25 числа соответственно);- из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца (с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно).Поезд будет останавливаться на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и др.По данным ведомства, маршрут Пхеньян – Москва — самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут в мире. Время в пути — 8 суток. Прямое сообщение Пхеньяна с Хабаровском будут осуществлять один раз в месяц (время в пути — двое суток). Как уточнили в РЖД, пассажиров будут перевозить в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР. Билеты будут продавать в ближайшее время.Пассажирское сообщение с КНДР приостановили в феврале 2020 года на фоне пандемии COVID-19.