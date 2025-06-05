Банк оштрафовали за навязчивые звонки жительнице Свердловской области

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области банк оштрафовали за навязчивые звонки жительнице региона. С женщины требовали долг, которого у нее не было. Правда, задолженность была у ее мужа.Как рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, всего на сотовый телефон женщины поступило более 60 звонков. Она обратилась с заявлением в ведомство, там провели проверку. «В ходе проверки установлено, что гражданка не является стороной договорных отношений, согласие на взаимодействие с ней банком ни женщина ни ее супруг не давали», — говорится в сообщении.В итоге банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей. Штраф погашен в полном объеме, добавили в ведомстве. О каком банке идёт речь, там не уточнили.