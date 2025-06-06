Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по укусам клещей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Свердловская область попала в тревожный рейтинг федерального Роспотребнадзора. По данным ведомства, в регионе зафиксировано наибольшее количество случаев укусов клещами с начала сезона.В топе по этому показателю перечислены такие регионы:— Свердловская область;— Кировская область;— Кемеровская область;— Челябинская область;— Томская область;— Пермский край;— Удмуртия.В целом по России с начала сезона более 266,1 тыс. человек обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. В ведомстве добавили, что более 3,1 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.