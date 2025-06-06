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Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по укусам клещей
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область попала в тревожный рейтинг федерального Роспотребнадзора. По данным ведомства, в регионе зафиксировано наибольшее количество случаев укусов клещами с начала сезона.
В топе по этому показателю перечислены такие регионы:
— Свердловская область;
— Кировская область;
— Кемеровская область;
— Челябинская область;
— Томская область;
— Пермский край;
— Удмуртия.
В целом по России с начала сезона более 266,1 тыс. человек обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. В ведомстве добавили, что более 3,1 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.
В топе по этому показателю перечислены такие регионы:
— Свердловская область;
— Кировская область;
— Кемеровская область;
— Челябинская область;
— Томская область;
— Пермский край;
— Удмуртия.
В целом по России с начала сезона более 266,1 тыс. человек обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. В ведомстве добавили, что более 3,1 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.
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