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Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по укусам клещей

10.02 Вторник, 10 июня 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Свердловская область попала в тревожный рейтинг федерального Роспотребнадзора. По данным ведомства, в регионе зафиксировано наибольшее количество случаев укусов клещами с начала сезона.

В топе по этому показателю перечислены такие регионы:

— Свердловская область;
— Кировская область;
— Кемеровская область;
— Челябинская область;
— Томская область;
— Пермский край;
— Удмуртия.

В целом по России с начала сезона более 266,1 тыс. человек обратились к врачам с жалобами на укусы клещей. В ведомстве добавили, что более 3,1 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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16:41 Подозреваемой в похищении ребёнка в Асбесте избрали меру пресечения
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15:03 За реабилитацию нацизма в интернете будут судить 24-летнего жителя Каменска-Уральского
13:43 Под Берёзовским перевернулся Volkswagen с ребёнком в салоне
13:18 В Екатеринбурге утвердили план защиты города от ЧС
12:33 В выходные в Свердловской области произошло 12 ДТП с участием мототранспорта
12:04 174 спортсменов из УрФО встретились на чемпионате дзюдо в Екатеринбурге
11:04 Напавших на журналистку сотрудников кафе в Екатеринбурге задержали
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