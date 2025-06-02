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Патрульные группы свердловского МЧС подвели итоги недели
Фото: МЧС по Свердловской области
На прошлой неделе патрульно-контрольные группы провели масштабные рейды по соблюдению требований пожарной безопасности на территории Свердловской области. Проверки прошли в рамках особого противопожарного режима и обнаружили немало нарушений.
Согласно данным, опубликованным МЧС, всего за неделю было совершенно 273 выездных мероприятия. По итогам работы патрулей было возбуждено 37 административных расследований и составлено 166 протоколов об административных правонарушениях.
С начала действия особого противопожарного режима зафиксировано уже 1365 нарушений. В разбивке по категориям это выглядит так:
481 протокол — за нарушения на землях населённых пунктов, 235 — на землях иных категорий, 649 — за неконтролируемые палы сухой растительности.
Важно подчеркнуть: небрежность в обращении с огнём — не просто административное нарушение. В отдельных случаях она может обернуться уголовной ответственностью. Так, с начала 2025 года по статье 168 УК РФ («уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») возбуждено 2 уголовных дела.
Согласно данным, опубликованным МЧС, всего за неделю было совершенно 273 выездных мероприятия. По итогам работы патрулей было возбуждено 37 административных расследований и составлено 166 протоколов об административных правонарушениях.
Среди нарушителей оказались:
3 органа местного самоуправления,
19 юридических лиц,
8 должностных лиц,
135 граждан.
3 органа местного самоуправления,
19 юридических лиц,
8 должностных лиц,
135 граждан.
С начала действия особого противопожарного режима зафиксировано уже 1365 нарушений. В разбивке по категориям это выглядит так:
481 протокол — за нарушения на землях населённых пунктов, 235 — на землях иных категорий, 649 — за неконтролируемые палы сухой растительности.
Важно подчеркнуть: небрежность в обращении с огнём — не просто административное нарушение. В отдельных случаях она может обернуться уголовной ответственностью. Так, с начала 2025 года по статье 168 УК РФ («уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») возбуждено 2 уголовных дела.
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