Патрульные группы свердловского МЧС подвели итоги недели

Среди нарушителей оказались:

3 органа местного самоуправления,

19 юридических лиц,

8 должностных лиц,

135 граждан.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе патрульно-контрольные группы провели масштабные рейды по соблюдению требований пожарной безопасности на территории Свердловской области. Проверки прошли в рамках особого противопожарного режима и обнаружили немало нарушений.Согласно данным, опубликованным МЧС, всего за неделю было совершенно 273 выездных мероприятия. По итогам работы патрулей было возбуждено 37 административных расследований и составлено 166 протоколов об административных правонарушениях.С начала действия особого противопожарного режима зафиксировано уже 1365 нарушений. В разбивке по категориям это выглядит так:481 протокол — за нарушения на землях населённых пунктов, 235 — на землях иных категорий, 649 — за неконтролируемые палы сухой растительности.Важно подчеркнуть: небрежность в обращении с огнём — не просто административное нарушение. В отдельных случаях она может обернуться уголовной ответственностью. Так, с начала 2025 года по статье 168 УК РФ («уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») возбуждено 2 уголовных дела.