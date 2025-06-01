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С наступлением лета птицы доставляют «ЗооСпасу» много работы
Фото: Евгений Зенков / ЗооСпас
Прошло чуть больше недели с начала лета, а служба спасения «ЗооСпас» уже несколько раз столкнулась с необходимостью вызволять из беды птиц — сороку и нескольких ворон. При этом, коты и собаки тоже не перестают застревать или проваливаться куда-нибудь.
Один из самых тяжёлых случаев произошёл на прошлой неделе с сорокой. Молодая птица умудрилась залезть в вентиляционную трубу пятиэтажного дома. А вот выбраться самостоятельно уже не смогла и просидела в опасной тесноте, без еды и питья около трёх дней, пока «ЗооСпас» не пришёл на помощь.
Любопытно, что сообщение о сороке поступило… из Петербурга. Встревоженные жильцы дома на улице Белореченская, в поисках, куда обратиться за подмогой, нашли координаты петербургской организации «КошкиСпас». И только оттуда сообщение поступило обратно в Екатеринбург.
По прибытии к месту происшествия, главный екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков обнаружил, что чердака в доме нет, а доступ к вентиляции находится на плоской крыше. Нужный канал удалось вычислить по отсутствию на нём густой паутины.
Но найти точное расположение узницы — даже не половина дела. Самое сложное — извлечь птицу из узких застенков и не повредить при этом. Сделать это при помощи верёвки с петлёй не удалось даже после многочисленных попыток. Пришлось пробивать стену перфоратором и с большим трудом, очень осторожно вытаскивать птицу вручную. На все эти манипуляции ушло много более двух часов.
Оказалось, что это совсем молодая сорока, которая провалилась в вентиляцию по неопытности. Очень исхудавшая за прошедшие дни, обезвоженная, она слишком ослабла, чтобы её выпускать на свободу. Откормить и последить за её состоянием взялись в зооприюте «Клякса».
А уже через несколько дней Евгению Зенкову пришлось выручать ворону, запутавшуюся в кроне тополя в парке Железнодорожного института. А на следующий день — ещё одну, которая оказалась в такой же беде, но — в городе Полевском. Подробнее об этих случаях можно почитать на ВК-странице «ЗооСпаса» (и там же узнать, как связаться с Евгением, чтобы сообщить о попавшем в беду животном.
Один из самых тяжёлых случаев произошёл на прошлой неделе с сорокой. Молодая птица умудрилась залезть в вентиляционную трубу пятиэтажного дома. А вот выбраться самостоятельно уже не смогла и просидела в опасной тесноте, без еды и питья около трёх дней, пока «ЗооСпас» не пришёл на помощь.
Любопытно, что сообщение о сороке поступило… из Петербурга. Встревоженные жильцы дома на улице Белореченская, в поисках, куда обратиться за подмогой, нашли координаты петербургской организации «КошкиСпас». И только оттуда сообщение поступило обратно в Екатеринбург.
По прибытии к месту происшествия, главный екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков обнаружил, что чердака в доме нет, а доступ к вентиляции находится на плоской крыше. Нужный канал удалось вычислить по отсутствию на нём густой паутины.
«Камера спускается, на экране проплывают стыки плит. Наконец попадается окошечко с решеткой — вентиляционный выход в какой-то квартире. И ещё через несколько метров видно дно и что-то чёрное. И тут вижу — на дне длинным хвостом вверх лежит сорока! Она двигается — живая!», — рассказывает Евгений Зенков.
Но найти точное расположение узницы — даже не половина дела. Самое сложное — извлечь птицу из узких застенков и не повредить при этом. Сделать это при помощи верёвки с петлёй не удалось даже после многочисленных попыток. Пришлось пробивать стену перфоратором и с большим трудом, очень осторожно вытаскивать птицу вручную. На все эти манипуляции ушло много более двух часов.
Оказалось, что это совсем молодая сорока, которая провалилась в вентиляцию по неопытности. Очень исхудавшая за прошедшие дни, обезвоженная, она слишком ослабла, чтобы её выпускать на свободу. Откормить и последить за её состоянием взялись в зооприюте «Клякса».
А уже через несколько дней Евгению Зенкову пришлось выручать ворону, запутавшуюся в кроне тополя в парке Железнодорожного института. А на следующий день — ещё одну, которая оказалась в такой же беде, но — в городе Полевском. Подробнее об этих случаях можно почитать на ВК-странице «ЗооСпаса» (и там же узнать, как связаться с Евгением, чтобы сообщить о попавшем в беду животном.
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