С наступлением лета птицы доставляют «ЗооСпасу» много работы

«Камера спускается, на экране проплывают стыки плит. Наконец попадается окошечко с решеткой — вентиляционный выход в какой-то квартире. И ещё через несколько метров видно дно и что-то чёрное. И тут вижу — на дне длинным хвостом вверх лежит сорока! Она двигается — живая!», — рассказывает Евгений Зенков.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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