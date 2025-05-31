В Екатеринбурге утвердили план защиты города от ЧС





поясняют на официально городском портале. «В документе перечислены действия, которые должны предпринять городские службы и ведомства, а также сроки их исполнения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге утвердили план защиты муниципалитета от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.В числе задач:Также сообщается, что в городе в течение года будут отрабатывать действия на случай ЧС.