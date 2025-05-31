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В Екатеринбурге утвердили план защиты города от ЧС
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили план защиты муниципалитета от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
В числе задач:
– мониторинг городских лесов;
– обеспечение безопасности на водоёмах;
– меры по защите населения на массовых событиях;
– модернизация системы безопасности;
– корректировка плана эвакуации при ЧС;
– содержание защитных водных и минерализованных полос.
Также сообщается, что в городе в течение года будут отрабатывать действия на случай ЧС.
«В документе перечислены действия, которые должны предпринять городские службы и ведомства, а также сроки их исполнения»,
– поясняют на официально городском портале.
В числе задач:
– мониторинг городских лесов;
– обеспечение безопасности на водоёмах;
– меры по защите населения на массовых событиях;
– модернизация системы безопасности;
– корректировка плана эвакуации при ЧС;
– содержание защитных водных и минерализованных полос.
Также сообщается, что в городе в течение года будут отрабатывать действия на случай ЧС.
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