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Жительница Верхней Пышмы через суд заставила Wildberries заключить трудовой договор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Девушка из Верхней Пышмы, устроившаяся работать в Wildberries менеджером, через суд заставила компанию заключить с ней трудовой договор.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, когда девушка решила выйти в отпуск, ей отказали. Денежную компенсацию за неиспользованный отпуск также выплачивать не стали. В итоге она обратилась с иском к ООО «РВБ» (ранее – ООО «Wildberries») в Верхнесалдинский районный суд, в котором просила установить факт трудовых отношений и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Суд встал на сторону девушки и, установив факт её работы менеджером со дня приёма на работу по настоящее время, обязал организацию заключить с ней трудовой договор и внести запись о приёме на работе в трудовую книжку. Также суд удовлетворил просьбу о взыскании с компании моральной компенсации.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, когда девушка решила выйти в отпуск, ей отказали. Денежную компенсацию за неиспользованный отпуск также выплачивать не стали. В итоге она обратилась с иском к ООО «РВБ» (ранее – ООО «Wildberries») в Верхнесалдинский районный суд, в котором просила установить факт трудовых отношений и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
«В доказательство своих доводов истец представила суду переписку с работодателем в мессенджере WhatsApp и представила суду свидетелей, подтвердивших факт её работы у ответчика»,
– сообщили в пресс-службе.
Суд встал на сторону девушки и, установив факт её работы менеджером со дня приёма на работу по настоящее время, обязал организацию заключить с ней трудовой договор и внести запись о приёме на работе в трудовую книжку. Также суд удовлетворил просьбу о взыскании с компании моральной компенсации.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
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