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Неблагоприятная для рассеивания смога погода продержится в Свердловской области до 11 июня
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 6 июня сохраняется погода неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Как говорится в сообщении Уральского гидрометцентра, такая погода сохранится до 11 июня включительно. Поэтому ещё до среды над свердловскими городами может стоять смог.
Отметим, что в последний раз на территории Свердловской области повышенный уровень вредных примесей в воздухе фиксировалось в Нижнем Тагиле – 4 июня там зафиксировали превышение уровня сероводорода. После 5 июня данные в ежедневной сводке о состоянии атмосферного воздуха не вносились.
Скрин: ФГБУ «Уральское УГМС»
Как говорится в сообщении Уральского гидрометцентра, такая погода сохранится до 11 июня включительно. Поэтому ещё до среды над свердловскими городами может стоять смог.
Отметим, что в последний раз на территории Свердловской области повышенный уровень вредных примесей в воздухе фиксировалось в Нижнем Тагиле – 4 июня там зафиксировали превышение уровня сероводорода. После 5 июня данные в ежедневной сводке о состоянии атмосферного воздуха не вносились.
Скрин: ФГБУ «Уральское УГМС»
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