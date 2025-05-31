В Екатеринбурге и области потеплеет до +32°, возможны дожди и грозы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в начале недели установится тёплая погода — температура воздуха превысит климатическую норму на 4–7 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».В понедельник, 9 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью — преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно в северных и горных районах. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днём порывы могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, в горах — до +8°, днём — от +26 до +31 градуса.В Екатеринбурге в понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +15°, днём воздух прогреется до +29°.10 и 11 июня в области сохранится переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит +13…+18°, днём — от +27 до +32°. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. В Екатеринбурге ночью +17-18°, днем +31°.