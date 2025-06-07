На полигоне в Новоуральске более суток дымит пожар

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На полигоне «Экополигон Новоуральский» в Свердловской области продолжаются работы по ликвидации пожара, начавшегося 6 июня в 22:17. По словам главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева, в тушении участвуют городские и федеральные службы, включая МЧС России, Дорожно-комендантская служба, Управление защиты от ЧС, Водоканал и частные компании, предоставившие технику.По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Пострадавших нет. Вначале к тушению привлекли 30 человек и 10 единиц техники, позже — 43 человека и 16 машин. От МЧС работают 8 сотрудников и 4 единицы техники.Если утром 7 июня площадь активного горения составляла 2000 квадратных метров, а площадь тления — 28 тысяч, то к утру 8 июня тление сократилось до 3500 квадратных метров. Сейчас остаются два очага: один — 2700 м², второй — 800 м². На месте работают 4 самосвала, фронтальный погрузчик, 2 поливомоечные машины, бульдозер, 2 ассенизатора и 3 машины МЧС.Согласно данным ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.