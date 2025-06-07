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На полигоне в Новоуральске более суток дымит пожар

12.55 Воскресенье, 8 июня 2025
Фото: страница ВК главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева
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На полигоне «Экополигон Новоуральский» в Свердловской области продолжаются работы по ликвидации пожара, начавшегося 6 июня в 22:17. По словам главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева, в тушении участвуют городские и федеральные службы, включая МЧС России, Дорожно-комендантская служба, Управление защиты от ЧС, Водоканал и частные компании, предоставившие технику.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Пострадавших нет. Вначале к тушению привлекли 30 человек и 10 единиц техники, позже — 43 человека и 16 машин. От МЧС работают 8 сотрудников и 4 единицы техники.

Если утром 7 июня площадь активного горения составляла 2000 квадратных метров, а площадь тления — 28 тысяч, то к утру 8 июня тление сократилось до 3500 квадратных метров. Сейчас остаются два очага: один — 2700 м², второй — 800 м². На месте работают 4 самосвала, фронтальный погрузчик, 2 поливомоечные машины, бульдозер, 2 ассенизатора и 3 машины МЧС.

Согласно данным ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:20 В Чкаловском районе Екатеринбурга пенсионерка погибла под колесами «Рено Сандеро»
12:55 На полигоне в Новоуральске более суток дымит пожар
12:15 С ножом и на балкон: в Каменске-Уральском мужчина удерживал сожительницу
11:56 Куда сходить в Екатеринбурге с 9 по 15 июня
17:46 Режевский суд запретил водителю с пистолетом приближаться к женщине после конфликта на трассе
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16:18 В Артёмовском депутату Максиму Демашину избрали меру пресечения — домашний арест
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13:10 В Свердловской области в мае пропали 109 человек
12:20 Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа
11:54 В Екатеринбурге музей проведёт экскурсию на самокатах по району «Сити» — от Ссыльной слободы до XXI века
11:33 В Екатеринбурге и Верхней Пышме сегодня перекроют улицы из-за мотопробега
11:17 Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу
10:57 Что читают в Свердловской области: «Доктор Живаго» и три романа Достоевского в топе продаж
21:24 В Ельцин-центре определились с лучшими пьесами о 90-х
20:41 В Серове мать оставила младенца в раскалённой машине
20:12 В Первоуральске при столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека
19:30 В Серове машинистка крана предстанет перед судом по делу о гибели электромонтера
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