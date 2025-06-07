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В Артёмовском депутату Максиму Демашину избрали меру пресечения — домашний арест
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Артёмовский городской суд не заключил под стражу депутата местной Думы Максима Демашина, обвиняемого в мошенничестве. Вместо этого суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 августа.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, следователь просил изолировать депутата, однако суд указал на отсутствие аргументов, подтверждающих, что только заключение под стражу может обеспечить выполнение целей расследования.
Максим Демашин — депутат Думы Артёмовского муниципального округа VII созыва (2021–2026). Он обвиняется по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения либо в крупном размере».
Пока постановление суда не вступило в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, следователь просил изолировать депутата, однако суд указал на отсутствие аргументов, подтверждающих, что только заключение под стражу может обеспечить выполнение целей расследования.
Максим Демашин — депутат Думы Артёмовского муниципального округа VII созыва (2021–2026). Он обвиняется по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения либо в крупном размере».
Пока постановление суда не вступило в законную силу.
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