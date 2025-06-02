В Екатеринбурге музей проведёт экскурсию на самокатах по району «Сити» — от Ссыльной слободы до XXI века

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12 июня в Екатеринбурге состоится экскурсия на электросамокатах: Музей Бориса Ельцина и Яндекс приглашают горожан исследовать район Екатеринбург-Сити.Маршрут охватывает территорию правобережного квартала — от бывшей Ссыльной слободы до современных высоток. Организаторы расскажут о жизни екатеринбуржцев в разные эпохи: до революции, в советское время и сегодня. По их словам, архитектура квартала служит наглядной иллюстрацией развития города за три столетия.Экскурсия начнётся в 16:00 в фойе Музея Ельцина. Отсюда участники отправятся по маршруту на электросамокатах, осматривая ключевые точки района. В пути экскурсовод Иван Эрднев расскажет, как менялся город и в чём природа стремительного развития Екатеринбурга в XXI веке.Участникам предоставят шлемы, а билет включает не только участие в экскурсии, но и вход в музей в течение дня. Организаторы предупреждают: желательно иметь опыт езды на электросамокате. Принять участие могут только лица старше 18 лет.