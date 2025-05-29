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В Екатеринбурге и Верхней Пышме сегодня перекроют улицы из-за мотопробега
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 7 июня, в Екатеринбурге и Верхней Пышме временно ограничат движение транспорта. Причина — мотопробег, который проходит в рамках фестиваля «Движение». Об этом сообщает Свердловская Госавтоинспекция.
С 12.45 колонна стартует в Верхней Пышме: мотоциклисты проедут от улицы А. Козицына, 2 по проспекту Успенскому и улице Берёзовой. Далее они направятся в Екатеринбург.
В столице региона маршрут проляжет по проспекту Космонавтов, улицам Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспекту Ленина, а также улицам Пушкина и 8 Марта.
Экипажи ДПС будут сопровождать колонну и временно перекрывать дороги по мере её продвижения. Как только участники проедут, движение восстановят.
С 12.45 колонна стартует в Верхней Пышме: мотоциклисты проедут от улицы А. Козицына, 2 по проспекту Успенскому и улице Берёзовой. Далее они направятся в Екатеринбург.
В столице региона маршрут проляжет по проспекту Космонавтов, улицам Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспекту Ленина, а также улицам Пушкина и 8 Марта.
Экипажи ДПС будут сопровождать колонну и временно перекрывать дороги по мере её продвижения. Как только участники проедут, движение восстановят.
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