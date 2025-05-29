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Что читают в Свердловской области: «Доктор Живаго» и три романа Достоевского в топе продаж
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К Международному дню русского языка и ко дню рождения Пушкина книжный сервис «Литрес» назвал произведения русской классической литературы, которые чаще всего покупали жители Свердловской области в 2025 году. В исследование вошли данные о продажах с 1 января по 31 мая.
Лидером стал роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Он возглавил топ-5 самых продаваемых классических книг в регионе.
На втором месте — «Бесы» Фёдора Достоевского в аудиоверсии, прочитанной Юрием Заборовским. Третью строчку заняла аудиокнига «Война и мир» Льва Толстого в исполнении Александра Клюквина.
В пятёрку также вошли ещё два произведения Достоевского: «Преступление и наказание» (аудиоверсия от Всеволода Кузнецова) и «Идиот», озвученный А. Москалиным. Таким образом, писатель оказался самым представленным автором в рейтинге.
Лидером стал роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Он возглавил топ-5 самых продаваемых классических книг в регионе.
На втором месте — «Бесы» Фёдора Достоевского в аудиоверсии, прочитанной Юрием Заборовским. Третью строчку заняла аудиокнига «Война и мир» Льва Толстого в исполнении Александра Клюквина.
В пятёрку также вошли ещё два произведения Достоевского: «Преступление и наказание» (аудиоверсия от Всеволода Кузнецова) и «Идиот», озвученный А. Москалиным. Таким образом, писатель оказался самым представленным автором в рейтинге.
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