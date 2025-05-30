В Серове машинистка крана предстанет перед судом по делу о гибели электромонтера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Серове завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении машинистки крана АО «Серовский завод ферросплавов». Как сообщает прокуратуры Свердловской области, все необходимые материалы уже переданы в суд.Женщина 1992 года рождения обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По версии следствия, выйдя в ночную смену с 25 на 26 июня 2024 года, она находилась на рабочем месте в плавильном цехе №1. По распоряжению старшего мастера на одном из мостовых кранов должны были пройти ремонтные работы, к которым приступили два электромонтера.Несмотря на то, что такие работы требуют строгого соблюдения мер безопасности, обвиняемая, нарушив установленную на предприятии инструкцию, не передала так называемый ключ-бирку ремонтной бригаде. А эта обязательная мера исключает случайный запуск оборудования. Более того, женщина привела в движение кран, не убедившись в окончании ремонтных работ. Это привело к трагическим последствиям: один из электромонтёров оказался под напряжением и погиб на месте.Следствие считает, что действия машинистки крана нарушили трудовую дисциплину и стали прямой причиной гибели рабочего. Обвинительное заключение утверждено городской прокуратурой, и вместе с материалами дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Помимо уголовного преследования, прокуратура направила в суд иск от имени семьи погибшего о взыскании компенсации морального вреда с завода ферросплавов.