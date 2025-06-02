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В Свердловской области ожидается жара до +28°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области вновь ожидается жара. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +28°C.
В субботу, 7 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +6...+11°C, в горах и низинах до +1°C, днём +21...+26. Ветер слабый.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +8...+10°C, днём +23...+25°C. Ветер слабый.
В воскресенье, 08 июня, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью +8...+13°C, днём +23...+28°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +10...+12°C, днём +26...+28°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 7 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +6...+11°C, в горах и низинах до +1°C, днём +21...+26. Ветер слабый.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +8...+10°C, днём +23...+25°C. Ветер слабый.
В воскресенье, 08 июня, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью +8...+13°C, днём +23...+28°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +10...+12°C, днём +26...+28°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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