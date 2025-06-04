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В Екатеринбурге почти на неделю перекроют улицу Боевых дружин
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге собираются отремонтировать проезжую часть на улице Боевых Дружин. В связи с этим движение будет закрыто почти на неделю.
Ремонт будут проводить специалисты ООО «Техноресурс». Восстанавливать проезжую часть они собираются в два этапа, сообщили в администрации. Сначала перекроют участок от Февральской революции до Октябрьской революции – с 10 по 12 июня, а затем участок от Февральской революции до Маршала Жукова – с 13 по 15 июня.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Февральской Революции – Антона Валека – Маршала Жукова.
Ремонт будут проводить специалисты ООО «Техноресурс». Восстанавливать проезжую часть они собираются в два этапа, сообщили в администрации. Сначала перекроют участок от Февральской революции до Октябрьской революции – с 10 по 12 июня, а затем участок от Февральской революции до Маршала Жукова – с 13 по 15 июня.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Февральской Революции – Антона Валека – Маршала Жукова.
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