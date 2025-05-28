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В Свердловской области задержали мужчину по подозрению в убийстве 30 лет назад
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Подозреваемого в убийстве в одном из подъездов дома по улице Войкова в Екатеринбурге утром 23 ноября 1994 года задержали спустя 30 лет. Об этом сообщают в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, мужчина погиб от руки своего знакомого, который произвёл несколько выстрелов из пистолета модели «Тульский Токарева» из-за малозначительного повода. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.
По версии следствия, мужчина погиб от руки своего знакомого, который произвёл несколько выстрелов из пистолета модели «Тульский Токарева» из-за малозначительного повода. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.
«Раскрыть преступление удалось в результате непрекращающейся работы сотрудников СК России, оперативников полиции и УФСБ, а также в итоге проведения тщательного исследования доказательств»,
– сказали в СК.
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