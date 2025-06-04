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Полмиллиона «полезных» насекомых привезли в Свердловскую область
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловскую область привезли полмиллиона «полезных» насекомых, в том числе клещей-энтомофагов. Они будут помогать фермерам.
Их ввоз проконтролировали специалисты уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Представители ведомства проверили документы, которые сопровождали насекомых, и провели другие контрольно-надзорные мероприятия. Нарушений при ввозе не выявили.
Их ввоз проконтролировали специалисты уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Энтомофаги – помощники в борьбе с вредителями. Эти насекомые, членистоногие и другие организмы – незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур»,
– рассказали в ведомстве.
Представители ведомства проверили документы, которые сопровождали насекомых, и провели другие контрольно-надзорные мероприятия. Нарушений при ввозе не выявили.
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