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В Екатеринбургском зоопарке родился ленивец
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
Радостное событие произошло в Екатеринбургском зоопарке — 13 мая у пары ленивцев, Боя и Ляли, родилась ляля. Это уже одиннадцатый детёныш семейной пары, и, по словам сотрудников зоопарка, мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Маленький ленивец почти всё время проводит на матери: крепко держится за Лялю, питается её молоком и постепенно начинает интересоваться «взрослой» пищей — с осторожностью пробует листья, которые предлагает ему мать. Однако главным пунктом меню остаётся молоко. Мать, как и положено у этих животных, полностью взяла заботу о потомстве на себя: кормит, ухаживает, защищает и не отпускает малыша от себя даже на прогулках. Отец, ленивец Бой, живёт отдельно, воспитывать потомство в его обязанности не входит — он предпочитает соблюдать свой график и больше отдыхать.
Пол новорождённого определить пока невозможно — у ленивцев это становится ясно только через некоторое время. Поэтому имя малышу ещё не выбрано.
Полюбоваться на малыша можно в летнем вольере павильона «Западный». Он особенно активным становится ближе к вечеру, к закрытию зоопарка. В эти часы малыш даже ненадолго отползает от матери, потихоньку приучаясь жить самостоятельно.
Маленький ленивец почти всё время проводит на матери: крепко держится за Лялю, питается её молоком и постепенно начинает интересоваться «взрослой» пищей — с осторожностью пробует листья, которые предлагает ему мать. Однако главным пунктом меню остаётся молоко. Мать, как и положено у этих животных, полностью взяла заботу о потомстве на себя: кормит, ухаживает, защищает и не отпускает малыша от себя даже на прогулках. Отец, ленивец Бой, живёт отдельно, воспитывать потомство в его обязанности не входит — он предпочитает соблюдать свой график и больше отдыхать.
Пол новорождённого определить пока невозможно — у ленивцев это становится ясно только через некоторое время. Поэтому имя малышу ещё не выбрано.
Полюбоваться на малыша можно в летнем вольере павильона «Западный». Он особенно активным становится ближе к вечеру, к закрытию зоопарка. В эти часы малыш даже ненадолго отползает от матери, потихоньку приучаясь жить самостоятельно.
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