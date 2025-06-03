В Екатеринбургском зоопарке родился ленивец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Радостное событие произошло в Екатеринбургском зоопарке — 13 мая у пары ленивцев, Боя и Ляли, родилась ляля. Это уже одиннадцатый детёныш семейной пары, и, по словам сотрудников зоопарка, мама и малыш чувствуют себя хорошо.Маленький ленивец почти всё время проводит на матери: крепко держится за Лялю, питается её молоком и постепенно начинает интересоваться «взрослой» пищей — с осторожностью пробует листья, которые предлагает ему мать. Однако главным пунктом меню остаётся молоко. Мать, как и положено у этих животных, полностью взяла заботу о потомстве на себя: кормит, ухаживает, защищает и не отпускает малыша от себя даже на прогулках. Отец, ленивец Бой, живёт отдельно, воспитывать потомство в его обязанности не входит — он предпочитает соблюдать свой график и больше отдыхать.Пол новорождённого определить пока невозможно — у ленивцев это становится ясно только через некоторое время. Поэтому имя малышу ещё не выбрано.Полюбоваться на малыша можно в летнем вольере павильона «Западный». Он особенно активным становится ближе к вечеру, к закрытию зоопарка. В эти часы малыш даже ненадолго отползает от матери, потихоньку приучаясь жить самостоятельно.