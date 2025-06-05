Парк имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге пытаются «урезать»

«Выступаю категорически против исключения участка 66:41:0403001:13 (ОТОП.1.126) из зоны озеленённых территорий общего пользования. Требую устранить двойное зонирование и исключить участок из общественно-деловой функциональной зоны. Поддерживаю сохранение парка имени 50-летия ВЛКСМ как полноценной зелёной территории».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Активные жители города успели заметить, что в новой редакции Генерального плана Екатеринбурга на 2045 год исчезла одна из зелёных зон района Уралмаш. Большой участок парка имени 50-летия ВЛКСМ, более известного как «собачий парк», лишился статуса территории озеленения.При внимательном изучении Генплана выясняется, что территория площадью около двух гектаров (кадастровый номер 66:41:0403001:13), которая ранее числилась как озеленённая территория общего пользования (ОТОП.1.126), исключена из списка таких зон. При этом, как подчёркивают активисты, с 2023 года участок имел двойной статус: зелёная зона и одновременно — территория общественно-делового назначения. Вероятно, подобное дублирование было нужно лишь для того, чтобы в итоге обойти юридические ограничения и сделать возможным застройку данного участка.Защитники парка опасаются, что исключение из перечня зелёных зон окончательно развяжет руки застройщику и приведёт к вырубке более 500 деревьев, уничтожению футбольного поля и нарушению экологического баланса в районе. И всё это под лозунгом «ради спорта», ведь в данный момент на участке планируется отгрохать новое общежитие Училища олимпийского резерва.Парк режут по кускам уже 30 лет, — отмечают активисты. — Парадокс в том, что на реконструкцию парка недавно было выделено более 600 миллионов рублей по нацпроекту. Но всё это окажется напрасным, если прямо в сердце парка начнётся стройка.Защитники парка призывают горожан не оставаться равнодушными и принять участие в общественных обсуждениях новой редакции Генплана, которые идут до 6 июня. Для этого необходимо авторизоваться через Госуслуги на сайте обсуждений и направить обращение с требованием сохранить зелёную зону. Примерный текст обращения может быть таким:Пошаговая инструкция участия в обсуждении — в телеграм-канале @park50letlive.