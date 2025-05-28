В Свердловской области нашли применение отходам переработки

– сказал Денис Мамонтов.

«Это открывает перспективы ликвидации объектов накопленного вреда. Задачу по развитию системы замкнутого производственного цикла, где отходы одного предприятия становятся сырьём для другого. Такая система способствует более рациональному использованию природных ресурсов и снижению экологической нагрузки»,