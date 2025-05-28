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В Свердловской области нашли применение отходам переработки
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области в посёлке Баранчинский Кушвинского муниципального округа запустили производство брикетов древесного угля из отходов деревообработки.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что переработкой отходов лесной отросли занялось новое предприятие ООО «Эколес», и назвали такое производство уникальным, пояснив, что оно решило проблему накопления древесных отходов. В переработку идёт всё – опилки, щепу, горбыль, дрова. На выходе получаются угольно-древесные брикеты.
По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова, предприятие также использует сырьё, которое пролежало несколько лет.
Он также рассказал, что в Свердловской области ежегодно заготавливается более семи миллионов кубометров леса, и отходы лесопиления также исчисляются миллионами. В связи с такими масштабами ожидается, что руководство «Эколес» внедрит аналогичное производство в других муниципалитетах.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что переработкой отходов лесной отросли занялось новое предприятие ООО «Эколес», и назвали такое производство уникальным, пояснив, что оно решило проблему накопления древесных отходов. В переработку идёт всё – опилки, щепу, горбыль, дрова. На выходе получаются угольно-древесные брикеты.
По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова, предприятие также использует сырьё, которое пролежало несколько лет.
«Это открывает перспективы ликвидации объектов накопленного вреда. Задачу по развитию системы замкнутого производственного цикла, где отходы одного предприятия становятся сырьём для другого. Такая система способствует более рациональному использованию природных ресурсов и снижению экологической нагрузки»,
– сказал Денис Мамонтов.
Он также рассказал, что в Свердловской области ежегодно заготавливается более семи миллионов кубометров леса, и отходы лесопиления также исчисляются миллионами. В связи с такими масштабами ожидается, что руководство «Эколес» внедрит аналогичное производство в других муниципалитетах.
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