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В Свердловской области нашли применение отходам переработки

17.17 Четверг, 5 июня 2025
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
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В Свердловской области в посёлке Баранчинский Кушвинского муниципального округа запустили производство брикетов древесного угля из отходов деревообработки.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что переработкой отходов лесной отросли занялось новое предприятие ООО «Эколес», и назвали такое производство уникальным, пояснив, что оно решило проблему накопления древесных отходов. В переработку идёт всё – опилки, щепу, горбыль, дрова. На выходе получаются угольно-древесные брикеты.

По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова, предприятие также использует сырьё, которое пролежало несколько лет.

«Это открывает перспективы ликвидации объектов накопленного вреда. Задачу по развитию системы замкнутого производственного цикла, где отходы одного предприятия становятся сырьём для другого. Такая система способствует более рациональному использованию природных ресурсов и снижению экологической нагрузки»,

– сказал Денис Мамонтов.


Он также рассказал, что в Свердловской области ежегодно заготавливается более семи миллионов кубометров леса, и отходы лесопиления также исчисляются миллионами. В связи с такими масштабами ожидается, что руководство «Эколес» внедрит аналогичное производство в других муниципалитетах.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:03 Жителя Первоуральска оштрафовали за пост, сделанный в 2010 году
16:36 Ещё на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
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15:02 Роспотребнадзор предлагает родителям отравившихся учеников 178-й школы написать претензию поставщику питания
14:32 В связи с отравлением детей в поезде «Екатеринбург – Анапа» возбудили уголовное дело
13:26 В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка
13:10 Экс-заведующей производством ООО «Общественное питание» вынесли приговор за массовое отравление
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12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего парня ждёт суд
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11:11 В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки
10:58 СМИ сообщают об обысках в екатеринбургской редакции Ura.ru
10:15 В Екатеринбурге ожидают увеличение количества медалистов среди выпускников
09:30 Очередной канал незаконной миграции перекрыли в Екатеринбурге
21:37 Сердобольные уральцы хлопочут над неокрепшими птенцами
20:16 Похитившего более полутора миллионов рублей мошенника осудили в Туринске
20:01 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на крупнейшем мусорном полигоне Екатеринбурга
19:39 Вахтовика из Белоярского района осудили за смертельную драку в баре Краснотурьинска
18:53 В Екатеринбурге психологи разберут «по косточкам» одну из лучших пьес мировой драматургии
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