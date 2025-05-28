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Жителя Первоуральска оштрафовали за пост, сделанный в 2010 году
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Первоуральска оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за пост, который он сделал 15 лет назад.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2010 году первоуралец опубликовал на своей страницы фотографию мужчины, демонтирующего нацистское приветствие. Также на одежде мужчины с фотографии можно было заметить нашивку с изображением свастики. Пост заметили только в 2025 году.
Однако такой пост оказался не единственным, что привлекло внимание правоохранительных органов. Сотрудники полиции также нашли комментарии мужчины в одном из новостных пабликов, где он ещё в 2022 году написал нечто, что «искажало и публично дискредитировало действия» ВС РФ.
В итоге на мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. За публикацию в 2010 году Первоуральский городской суд назначил мужчине штраф в размере 2 тысяч рублей, а за комментарии в 2022 году – 35 тысяч рублей.
Постановления пока не вступили в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2010 году первоуралец опубликовал на своей страницы фотографию мужчины, демонтирующего нацистское приветствие. Также на одежде мужчины с фотографии можно было заметить нашивку с изображением свастики. Пост заметили только в 2025 году.
Однако такой пост оказался не единственным, что привлекло внимание правоохранительных органов. Сотрудники полиции также нашли комментарии мужчины в одном из новостных пабликов, где он ещё в 2022 году написал нечто, что «искажало и публично дискредитировало действия» ВС РФ.
В итоге на мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. За публикацию в 2010 году Первоуральский городской суд назначил мужчине штраф в размере 2 тысяч рублей, а за комментарии в 2022 году – 35 тысяч рублей.
Постановления пока не вступили в законную силу.
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