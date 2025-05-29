Возрастное ограничение 18+
Ещё на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретить парковаться собираются ещё на двух улицах. Там установят знаки № 3.27 «Остановка запрещена».
Как сообщили в администрации города, знаки хотят установить на участке улицы Академика Сахарова, от улицы Евгения Савкова до улицы Рябина, а также на улице Крестинского, вдоль домов №39 и 39 «а», где находятся детский сад №326 и школа №200.
Также вместе со знаками № 3.27 «Остановка запрещена» будут установлены таблички № 8.24 «Работает эвакуатор».
Как сообщили в администрации города, знаки хотят установить на участке улицы Академика Сахарова, от улицы Евгения Савкова до улицы Рябина, а также на улице Крестинского, вдоль домов №39 и 39 «а», где находятся детский сад №326 и школа №200.
Также вместе со знаками № 3.27 «Остановка запрещена» будут установлены таблички № 8.24 «Работает эвакуатор».
«Нововведения позволят сделать дорожное движение на участках более безопасным, а также помогут проведению работ по уборке этих территорий»,
– пояснили в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Водителей предупреждают о перекрытиях из-за движения мотопарада от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга
29 мая 2025
29 мая 2025