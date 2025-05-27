В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки

– рассказали в ведомстве.

«Шестилетний воспитанник детского сада, находясь на прогулке, самовольно ушёл с территории дошкольного образовательного учреждения. При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение ребёнка в детском саду. Только через несколько часов напуганный ребёнок был обнаружен прохожим»,