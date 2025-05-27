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В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с территории детского сада №588 во время прогулки ушёл шестилетний ребёнок. К счастью, с ним ничего плохого не произошло. Спустя несколько часов его нашёл прохожий. Однако теперь учреждение ждёт проверка.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл в утренние часы 3 июня.
Сейчас детский садик проверят на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет дана правовая оценка его сотрудникам.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл в утренние часы 3 июня.
«Шестилетний воспитанник детского сада, находясь на прогулке, самовольно ушёл с территории дошкольного образовательного учреждения. При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение ребёнка в детском саду. Только через несколько часов напуганный ребёнок был обнаружен прохожим»,
– рассказали в ведомстве.
Сейчас детский садик проверят на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет дана правовая оценка его сотрудникам.
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