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В Екатеринбурге ожидают увеличение количества медалистов среди выпускников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ждут, что в 2025 году с золотыми медалями школу окончат 17% выпускников. Об ожиданиях рассказала директор департамента образования городской администрации Инна Гумбатова.
По её словам, в уральской столице есть стабильная тенденция к увеличению количества медалистов и стобалльников.
Она подчеркнула, что экзаменационная кампания ещё продолжается, поэтому результаты экзаменов, которые всё определят, станут известны позже. Однако, с её слов, выпускники «по-настоящему бьются за оценки».
По её словам, в уральской столице есть стабильная тенденция к увеличению количества медалистов и стобалльников.
«Если в прошлом году таких было 15,8 %, то в текущем доля вырастет до 17 %»,
– заявила Гумбатова.
Она подчеркнула, что экзаменационная кампания ещё продолжается, поэтому результаты экзаменов, которые всё определят, станут известны позже. Однако, с её слов, выпускники «по-настоящему бьются за оценки».
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