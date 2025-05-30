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Сердобольные уральцы хлопочут над неокрепшими птенцами

21.37 Среда, 4 июня 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Каждое начало лета у многих уральцев сопряжено с переживаниями за слётков. Птенцы различных видов, которые уже покинули гнездо, но ещё не научились летать, вызывают вполне понятное желание как-то помочь.

Неопытные горожане при виде «потерявшегося» птенца хватают его на руки, пичкают всяким неподходящим для него лакомством и… зачастую губят. Чуть более ответственные и сообразительным, первым делом обращаются к специалистам, чтобы узнать, а нужна ли вообще крылатому малышу человеческая помощь, и если нужна, то какая именно.

В ветклиниках прекрасно знают эту проблему, поскольку птенцов ворон, сорок и других «городских» птиц приносят горожане постоянно. В «ЗооСпеце» даже издали специальную памятку, доступно, наглядно поясняющую, как определить, остался ли птенец без родительской опеки и действительно требует вмешательства в его судьбу, или он в нормальном, естественном режиме проходит один из этапов взросления.

Иллюстрация ветклиники ЗооСпец


Первым делом, рекомендуют в «ЗооСпеце», нужно проверить, нет ли поблизости от пернатого малыша его родителей. Если вот они — встревоженно вьются у вас над головой — то в подавляющей большинстве случаев лучшее, что можно сделать, это подальше отойти от птенца и не мешать ему учиться самостоятельной жизни. А вот отсутствие взрослых, явная пассивность и ослабленность птенца могут указывать на то, что он действительно нуждается в помощи.

А вообще, при неодолимом желании помочь слёткам, нужно прежде всего проследить, чтобы их не обидели главные враги таких неокрепших ещё птенцов — кошки, собаки и дети. Ещё можно попробовать подкормить молодую птицу, но сначала узнайте, что именно едят птенцы такой «породы» и ни в коем случае не пытайтесь накормить слётка с руки. Лучше оставить плошку с мучными червями, кусочками творога или засушенными сверчками чуть поодаль от птенца, но в поле его зрения. Скорее всего, он сам из любопытства проверит, что вы ему оставили.

Ну, а к автомобилистам большая просьба хотя бы в период покидания птенцами родительских гнёзд ездить во дворах предельно осторожно. Если, например, взрослый голубь ещё успеет улететь от мчащейся на него машины, то неловкий и несообразительный голубёнок, вышедший на дорогу, почти наверняка погибнет под колёсами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:53 В Екатеринбурге психологи разберут «по косточкам» одну из лучших пьес мировой драматургии
18:22 Только 5 из 28 свердловских пожаров вторника вспыхивали в жилом секторе
17:36 Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
17:12 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую
17:03 Из-за просрочки и нарушения технологии готовки в Карпинске приостановили работу кафе «Шашлычок»
16:43 Экомониторинг в Свердловской области хотят проводить с помощью ИИ
16:32 Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
15:32 Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой
15:04 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
13:57 МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
13:19 К десяти годам колонии строгого режима приговорили жителя Режа за домашнюю плантацию конопли
12:40 Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
11:19 В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо
11:11 Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»
10:14 В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
09:50 Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
09:31 В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
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20:23 В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу предполагаемого «смотрящего»
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