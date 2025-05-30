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Сердобольные уральцы хлопочут над неокрепшими птенцами
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Каждое начало лета у многих уральцев сопряжено с переживаниями за слётков. Птенцы различных видов, которые уже покинули гнездо, но ещё не научились летать, вызывают вполне понятное желание как-то помочь.
Неопытные горожане при виде «потерявшегося» птенца хватают его на руки, пичкают всяким неподходящим для него лакомством и… зачастую губят. Чуть более ответственные и сообразительным, первым делом обращаются к специалистам, чтобы узнать, а нужна ли вообще крылатому малышу человеческая помощь, и если нужна, то какая именно.
В ветклиниках прекрасно знают эту проблему, поскольку птенцов ворон, сорок и других «городских» птиц приносят горожане постоянно. В «ЗооСпеце» даже издали специальную памятку, доступно, наглядно поясняющую, как определить, остался ли птенец без родительской опеки и действительно требует вмешательства в его судьбу, или он в нормальном, естественном режиме проходит один из этапов взросления.
Первым делом, рекомендуют в «ЗооСпеце», нужно проверить, нет ли поблизости от пернатого малыша его родителей. Если вот они — встревоженно вьются у вас над головой — то в подавляющей большинстве случаев лучшее, что можно сделать, это подальше отойти от птенца и не мешать ему учиться самостоятельной жизни. А вот отсутствие взрослых, явная пассивность и ослабленность птенца могут указывать на то, что он действительно нуждается в помощи.
А вообще, при неодолимом желании помочь слёткам, нужно прежде всего проследить, чтобы их не обидели главные враги таких неокрепших ещё птенцов — кошки, собаки и дети. Ещё можно попробовать подкормить молодую птицу, но сначала узнайте, что именно едят птенцы такой «породы» и ни в коем случае не пытайтесь накормить слётка с руки. Лучше оставить плошку с мучными червями, кусочками творога или засушенными сверчками чуть поодаль от птенца, но в поле его зрения. Скорее всего, он сам из любопытства проверит, что вы ему оставили.
Ну, а к автомобилистам большая просьба хотя бы в период покидания птенцами родительских гнёзд ездить во дворах предельно осторожно. Если, например, взрослый голубь ещё успеет улететь от мчащейся на него машины, то неловкий и несообразительный голубёнок, вышедший на дорогу, почти наверняка погибнет под колёсами.
Неопытные горожане при виде «потерявшегося» птенца хватают его на руки, пичкают всяким неподходящим для него лакомством и… зачастую губят. Чуть более ответственные и сообразительным, первым делом обращаются к специалистам, чтобы узнать, а нужна ли вообще крылатому малышу человеческая помощь, и если нужна, то какая именно.
В ветклиниках прекрасно знают эту проблему, поскольку птенцов ворон, сорок и других «городских» птиц приносят горожане постоянно. В «ЗооСпеце» даже издали специальную памятку, доступно, наглядно поясняющую, как определить, остался ли птенец без родительской опеки и действительно требует вмешательства в его судьбу, или он в нормальном, естественном режиме проходит один из этапов взросления.
Первым делом, рекомендуют в «ЗооСпеце», нужно проверить, нет ли поблизости от пернатого малыша его родителей. Если вот они — встревоженно вьются у вас над головой — то в подавляющей большинстве случаев лучшее, что можно сделать, это подальше отойти от птенца и не мешать ему учиться самостоятельной жизни. А вот отсутствие взрослых, явная пассивность и ослабленность птенца могут указывать на то, что он действительно нуждается в помощи.
А вообще, при неодолимом желании помочь слёткам, нужно прежде всего проследить, чтобы их не обидели главные враги таких неокрепших ещё птенцов — кошки, собаки и дети. Ещё можно попробовать подкормить молодую птицу, но сначала узнайте, что именно едят птенцы такой «породы» и ни в коем случае не пытайтесь накормить слётка с руки. Лучше оставить плошку с мучными червями, кусочками творога или засушенными сверчками чуть поодаль от птенца, но в поле его зрения. Скорее всего, он сам из любопытства проверит, что вы ему оставили.
Ну, а к автомобилистам большая просьба хотя бы в период покидания птенцами родительских гнёзд ездить во дворах предельно осторожно. Если, например, взрослый голубь ещё успеет улететь от мчащейся на него машины, то неловкий и несообразительный голубёнок, вышедший на дорогу, почти наверняка погибнет под колёсами.
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