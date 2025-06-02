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Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске.
Как сообщили в информационном центре СК, к руководителю ведомства обратился один из жителей этого дома, сообщивший, что их до сих пор не расселили. Однако теперь это не единственная проблема.
В 2015 году из-за значительного физического износа и разрушения конструкции здания, 1935 года постройки, дом признали аварийным. Людей обещали расселить в 2020 году, но затем срок расселения несколько раз перенесли. Некоторые до сих пор остаются жить в разрушающемся доме, а другие, опасаясь его разрушения, покинули своё жилище, что привлекло к новой проблеме: пустующие помещения стали занимать лица, ведущие асоциальный образ жизни.
В связи с этим глава СК поручил поторопиться с расследованием уголовного дела и доложить о результатах. Исполнение этих поручений поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщили в информационном центре СК, к руководителю ведомства обратился один из жителей этого дома, сообщивший, что их до сих пор не расселили. Однако теперь это не единственная проблема.
В 2015 году из-за значительного физического износа и разрушения конструкции здания, 1935 года постройки, дом признали аварийным. Людей обещали расселить в 2020 году, но затем срок расселения несколько раз перенесли. Некоторые до сих пор остаются жить в разрушающемся доме, а другие, опасаясь его разрушения, покинули своё жилище, что привлекло к новой проблеме: пустующие помещения стали занимать лица, ведущие асоциальный образ жизни.
В связи с этим глава СК поручил поторопиться с расследованием уголовного дела и доложить о результатах. Исполнение этих поручений поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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