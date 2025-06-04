Возрастное ограничение 18+
Из-за просрочки и нарушения технологии готовки в Карпинске приостановили работу кафе «Шашлычок»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Североуральской отдел свердловского управления Роспотребнадзора из-за множественных нарушений санитарно-эпидемиологических требований на 30 суток приостановил работу кафе «Шашлычок». Там нашли просрочку.
Однако просрочка оказалась не единственным, к чему у представителей ведомства возникли вопросы.
Как сообщили в телеграм-канале регионального управления, кроме этого, в кафе была нарушена поточность технологических процессов, отсутствовал производственный контроль, не проводилась текущая уборка. Также специалисты не увидели маркировочных ярлыков с указанием сроков годности и не смогли получить от сотрудников точки питания документов, которые бы подтверждали безопасность продуктов.
Однако просрочка оказалась не единственным, к чему у представителей ведомства возникли вопросы.
Как сообщили в телеграм-канале регионального управления, кроме этого, в кафе была нарушена поточность технологических процессов, отсутствовал производственный контроль, не проводилась текущая уборка. Также специалисты не увидели маркировочных ярлыков с указанием сроков годности и не смогли получить от сотрудников точки питания документов, которые бы подтверждали безопасность продуктов.
«Специалисты составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ и передали дело в Карпинский городской суд. Суд приостановил деятельность кафе на срок 30 суток»,
– рассказали в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за неделю составили 182 протокола за нарушения правил пожарной безопасности
02 июня 2025
02 июня 2025