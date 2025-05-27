Экомониторинг в Свердловской области хотят проводить с помощью ИИ

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Проверять качество воды и воздуха, делать экологические прогнозы в Свердловской области планируют с помощью искусственного интеллекта. Разработчики считают, что предлагаемое ими решение поможет государственным органам и коммерческим структурам эффективнее проводить экологический мониторинг, в том числе, предотвращать аварии.Речь о «Системе проактивного управления экологическими рисками», рассказали в пресс-службе МТС. По данным компании, платформу уже внесли в Единый реестр отечественного ПО.«Это первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Выступая на ЦИПР-2025, руководитель центра “МТС Экология” Олеся Суханос отметила, что ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов от конкретных источников загрязнения и поддержка работы в интерфейсе пользователей с ограничениями по слуху», — рассказали в компании, отметив, что МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды.Разработка является программной частью МТС Экомониторинг, который был создан для непрерывного наблюдения за экологической обстановкой, предотвращения экологических нарушений, минимизации рисков, в том числе финансовых, и других решений. Для этого используется Big Data-аналитика и математические вычисления. Так, на основе данных, полученных от различного измерительного оборудования, составляются метеорологические модели и карты концентраций загрязняющих веществ.Предполагается, что в состав решения может также входить измерительное оборудование различных типов (например, малогабаритные посты наблюдения за воздухом и аналитические буи для мониторинга воды).«Система реагирует на превышение допустимых норм и прогнозирует негативное воздействие на среду за 48 часов, что позволяет избежать потерь для предприятий в размере от 34,4 до 370 млн рублей ежегодно. Таким образом, мы не только помогаем бизнесу и госорганам получить достоверные данные о негативном воздействии на окружающую среду, но и предотвращать аварийные ситуации и другие негативные последствия», — комментирует директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.По его словам, компания запустила экомониторинг в нескольких регионах — Челябинской, Нижегородской, Самарской, Ярославской, Иркутской областях и в Якутии. Проект планируется запустить и в Свердловской области, добавили в компании.