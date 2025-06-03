Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой





сказала пикетчица. «Надоело враньё, которое мы слышим по всех кабинетах <...> Хочется задать вопрос: Денис Владимирович, когда вы планируете заняться этой проблемой?»,





рассказала жительница Верхней Боёвки. «Мы обсудили, что какие-то тайные заседания существуют, на которые приглашают [президента фонда "Зелёный Урал"] Никиту Соловьёва, а наших представителей почему-то нет. Татьяна Георгиевна [Мерзлякова] сказала, что до Дениса Владимировича она информацию донесёт, и как только он будет готов, состоится диалог»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 4 июня, в Екатеринбурге возле резиденции губернатора Свердловской области вновь прошёл одиночный пикет против строительства мусорного полигона. На этот раз со словами протеста на плакате вышла жительница деревни Верхняя Боёвка Татьяна.Она также рассказала, что, когда она заканчивала пикет ей удалось пообщаться с уполномоченной по правам человека Татьяной Мерзляковой и высказать ей своё мнение. Со слов пикетчицы, омбудсмен заявила ей, что жители района напрасно волнуются и что временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер запретил там строить.Также, по словам жительницы Сысертского района, Мерзлякова сообщила ей о «тайных заседаниях».