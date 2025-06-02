Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК

– заявил Сергей Самков.

«На обелиске размещена мемориальная доска с надписью – "Никто не забыт, ничто не забыто". Вопреки надписи, память о героях, отдавших жизнь за Великую Победу, местные власти не сохранили. В год 80-летия Победы обелиск находится в заброшенном состоянии. На фасаде обелиска частично облупилась краска, верхняя часть отколота, российский триколор, прикрепленный к мемориальной доске, – ободранный. На заднем стороне фасада обелиска вандалы нанесли надпись. На территории монумента валяются пивные банки и мусор»,