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Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК
Фото: «Уральский городовой» / t.me/uralpoliceman
После того, как бывший майор полиции Сергей Самков рассказал о плачевном состоянии памятниками героям Великой Отечественной войны в Алапаевке, на который, по его словам, не хватило бюджетных средств, чтобы отремонтировать, ситуацией заинтересовались в СК.
Как сообщили в телеграм-канале Следкома, по данному факту СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. Также доклад о ходе проверки затребовал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее Самков в своём телеграм-канале «Уральский Городовой» написал, что на восточной окраине Алапаевска за рекой Нейвой разрушается мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщили в телеграм-канале Следкома, по данному факту СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. Также доклад о ходе проверки затребовал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее Самков в своём телеграм-канале «Уральский Городовой» написал, что на восточной окраине Алапаевска за рекой Нейвой разрушается мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«На обелиске размещена мемориальная доска с надписью – "Никто не забыт, ничто не забыто". Вопреки надписи, память о героях, отдавших жизнь за Великую Победу, местные власти не сохранили. В год 80-летия Победы обелиск находится в заброшенном состоянии. На фасаде обелиска частично облупилась краска, верхняя часть отколота, российский триколор, прикрепленный к мемориальной доске, – ободранный. На заднем стороне фасада обелиска вандалы нанесли надпись. На территории монумента валяются пивные банки и мусор»,
– заявил Сергей Самков.
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