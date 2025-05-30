Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»





– сообщили в ведомстве. «Индивидуальный предприниматель, уроженец Республики Таджикистан, в нарушение законодательства, нанял на работу в качестве повара соотечественника, не имеющего патента на трудовую деятельность на территории РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на две недели приостановили работу кафе «София». Поводом для ограничительных мер стало нарушение миграционного законодательства.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП России по Свердловской области, повар оказался нелегалом.Ленинский районный суд Екатеринбурга признал владельца кафе был признан виновным в незаконном привлечении к труду иностранного гражданина (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ) и постановил приостановить деятельность заведения на 14 суток.