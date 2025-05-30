Возрастное ограничение 18+
Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на две недели приостановили работу кафе «София». Поводом для ограничительных мер стало нарушение миграционного законодательства.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП России по Свердловской области, повар оказался нелегалом.
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал владельца кафе был признан виновным в незаконном привлечении к труду иностранного гражданина (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ) и постановил приостановить деятельность заведения на 14 суток.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП России по Свердловской области, повар оказался нелегалом.
«Индивидуальный предприниматель, уроженец Республики Таджикистан, в нарушение законодательства, нанял на работу в качестве повара соотечественника, не имеющего патента на трудовую деятельность на территории РФ»,
– сообщили в ведомстве.
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал владельца кафе был признан виновным в незаконном привлечении к труду иностранного гражданина (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ) и постановил приостановить деятельность заведения на 14 суток.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Улетавшего из Екатеринбурга в Душанбе иностранца остановили с 17 килограммами нижнего белья
30 мая 2025
30 мая 2025